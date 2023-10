Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: "Schnupperpraktikum" bei der PI Altenkirchen

Bild-Infos

Download

Altenkirchen (ots)

Vom 17. bis zum 19.10.2023 haben acht Schüler an einem Praktikum bei der Polizeiinspektion Altenkirchen teilgenommen. Am ersten Tag durften die Praktikanten einen Blick hinter die Kulissen einer Polizeiinspektion werfen. Im Rahmen des Campustages fand am zweiten Tag die Besichtigung der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Standort Hahn statt. Abgerundet wurde das Praktikum am dritten Tag mit einem Besuch bei der Kriminalinspektion Betzdorf, wobei eine Vorstellung der verschiedenen Fachbereiche der Kriminalpolizei erfolgte. Auch im Jahr 2024 haben Berufsinteressierte wieder die Möglichkeit, in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, ein dreitägiges "Schnupperpraktikum" bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu absolvieren. Falls Interesse geweckt werden konnte, wird um Kontaktaufnahme per E-Mail: pialtenkirchen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell