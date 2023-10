POL-EU: Verkäuferinnen fangen Ladendieb

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Im Zeitraum von Montag (2. Oktober), 13 Uhr bis Mittwoch (4. Oktober), 8.30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Schule in der Venusstraße in Euskirchen-Stotzheim einzubrechen. An der Haupteingangstüre wurden mehrere Hebelspuren vorgefunden, die Türe konnte von den Unbekannten jedoch nicht aufgebrochen werden. Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die ...

