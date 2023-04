Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Eine weibliche Geschädigte meldete sich bei der Weimarer Polizei und beanzeigte zwei Vorfälle, bei denen es jeweils während der Fahrt mit einem Linienbus zu angeblichen Beleidigungen seitens der jeweiligen Busfahrer gekommen sein soll. Ein Vorfall soll sich im vorigen Jahr am 03.06.2022 zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr in der Buslinie 1 am Goetheplatz in Weimar zugetragen haben (Aktenzeichen: ST/0091254/2023). Der zweite angezeigte Vorfall sei am 05.04.2023 gegen 08:15 Uhr ebenfalls in der Buslinie 1 in der Marcel-Paul-Straße (ST/0091170/2023) passiert. Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weimar unter der Telefonnummer 03641-812464 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens melden.

