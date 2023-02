POL-NB: Vermisste Person aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 03.02.2023 zum 04.02.2023 wurde in insgesamt fünf Wohnhäuser in Neubrandenburg und naher Umgebung eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Einfamilienhäuser ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Höhe des Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1300 EUR. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer ...

mehr