Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Fahrradfahrerin leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 05.45 Uhr, wollte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin von der Wintersbuckstraße nach rechts in die Gretherstraße einbiegen. Beim Einfahren in die Gretherstraße übersah sie eine auf dem Radschutzstreifen fahrende, von links kommende 46-jährige Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde von dem Pkw touchiert, kam ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Da die Fahrradfahrerin zunächst keine Schmerzen verspürte einigte man sich auf einen Personalienaustausch ohne Hinzuziehung der Polizei. Gegen 06.40 Uhr wurde dann die Polizei informiert, da die Fahrradfahrerin durch den Sturz wohl doch verletzt wurde.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht in diesem Zusammenhang einen Pkw-Fahrer als Zeugen, welcher nach Angaben der 33-jährigen Pkw-Fahrerin an der Unfallstelle anhielt und seine Hilfe anbot. Er könnte den Unfall vielleicht beobachtet haben. Dieser Pkw-Fahrer möge sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso andere Zeugen, welche den Unfall beobachteten. Die Verkehrspolizei ist unter der Rufnummer 07621 98000 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell