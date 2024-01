Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb in Geestemünde kann es einfach nicht lassen - Nacht endet für 33-Jährigen in der Zelle

Bremerhaven (ots)

Diverse Strafanzeigen handelte sich in der Nacht zum heutigen Freitag, 19. Januar, ein 33 Jahre alter Mann in Bremerhaven-Geestemünde ein. Am Ende kam er in die Gewahrsamszelle. Zeugen riefen die Polizei gegen Mitternacht an und berichteten, dass ein ihnen unbekannter Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße versuche, an der Wohnungstür einen Fernseher zu verkaufen. Die Beamten trafen den 33-Jährigen kurz danach auf der Straße vor dem besagten Haus an. Er hatte Tüten mit allerlei Schuhen bei sich, wobei es sich auch um Damenstiefel handelte. Auch weitere Kleidungsstücke und Werkzeuge befanden sich in den Taschen. Den Polizeibeamten gegenüber behauptete der 33-Jährige, er habe alle Gegenstände - auch den Fernseher - von namentlich nicht bekannten Freunden geschenkt bekommen. Bei genauerer Nachschau in dem Mehrfamilienhaus und Rücksprache mit einem Bewohner stellte sich jedoch heraus, dass unter anderem die Schuhe aus Regalen im Hausflur des Hauses entwendet worden waren. Daraufhin wurde der 33-Jährige als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt. Entsprechende Strafanzeigen wegen Diebstahls wurden gefertigt, die mutmaßlich gestohlenen Schuhe ihren rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt. Ob der Fernseher und die weiteren Gegenstände ebenfalls aus Diebstählen stammen, wird noch ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen. Die Begegnung mit den Beamten hielt ihn jedoch nicht davon ab, bereits wenige Minuten später nur rund 100 Meter weiter in einer Querstraße einen Innenhof zu betreten und dort ein Fahrrad und Elektrogeräte zu entwenden. Die Polizeibeamten hatten jedoch den richtigen Riecher und den Mann weiter im Auge behalten. Nunmehr wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und muss sich wegen weiterer, zum Teil schwerer Diebstähle verantworten.

