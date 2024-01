Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kindertagesstätte Ziel von Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist zwischen Dienstag, 16. Januar, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17. Januar, 6.30 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Friedhofstraße in Bremerhaven-Lehe eingedrungen. Die Polizei (0471/953-3221) hofft auf Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Täter über einen Hintereingang Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er mindestens zwei Elektronikgeräte und entkam unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen. Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich Friedhofstraße/Poststraße/Eisenbahnstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

