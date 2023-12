Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Zeugin | Polizei stellt Autoaufbrecher

Mönchengladbach (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Mittwoch, 20. Dezember, einen Mann in Bonnenbroich-Geneicken gestellt, der zuvor eine Autoscheibe eingeworfen hatte.

Nach eigenen Angaben beobachtete die Zeugin gegen 15.30 Uhr einen Mann dabei, wie er mit einem Gegenstand die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos an der Dohler Straße einwarf. Sie informierte daraufhin die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 27-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf an einer Bushaltestelle an der Dohler Straße an. Gegen ihn wird wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt. (jl)

