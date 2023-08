POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag verschaffen sich unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Rolltores und eines Fensters Zutritt zu zwei, nebeneinander liegenden Firmen in der Loher Straße in Ennepetal. Hier entwenden sie mehrere Rollen Kupfer und flüchten anschließend unerkannt vom Tatort. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

