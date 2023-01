LPI-G: Graffiti an Polizeidienststelle

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Heute (20.01.2023) früh wurde die Polizei über mehrere Einbrüche in der Adolph-Herbst-Straße informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht gewaltsam in fünf Firmen ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

