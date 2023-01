Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn

Altenburg (ots)

Dobitschen: Gestern Nachmittag (19.01.2023), gegen 15:45 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Pkw Honda die L1362. Am Abzweig Dobitschen kam sie auf Grund von Straßenglätte ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW-Transporter und wurde anschließend in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw Honda wurde schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

