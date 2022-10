Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Uslar (ots)

Gemarkung Bodenfelde-Amelith, (js) 01.10.22, 08.00 Uhr, bis 03.10.22, 16.30 Uhr, Von einem Feld oberhalb der B 241 in der Gemarkung Amelith wurde durch bisher unbekannte Täter ein Weidezaungerät der Marke "Kantrie" im Wert von ca. 350 EUR entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

