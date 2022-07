POL-MK: Erneuter Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes im Rahmen der Sperrung der Talbrücke Rahmede

Hemer (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Kuhbornstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. An insgesamt sechs Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgeknickt, zwei Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet um Zeugenhinweise unter der 02371-9099-0. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

