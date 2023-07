Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht: Verursacher entfernt sich nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

Geldern (ots)

Am Dienstag (11. Juli 2023) kam es gegen 12:10 Uhr an der Kreuzung Krefelder Straße / Pariser Bahn in Geldern zu einer Unfallflucht. Eine 52-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem schwarzem BMW (Modell: 120D) die Krefelder Straße in Richtung eines Kreisverkehrs. Vor der Frau befand sich ein silberfarbener VW Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen, welcher seine Geschwindigkeit innerhalb des Kreisverkehrs und kurz nach der Einmündung "Pariser Bahn" verringerte, den Rückwärtsgang einlegte und zurücksetzte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Sowohl die beiden Fahrzeuginsassen des schwarzen BMWs als auch die des VW Kleinwagen verließen ihre Fahrzeuge und vereinbarten die Straße zu räumen. Die Formalitäten sollten auf einem nahegelegenen Parkplatz geklärt werden. Zu dieser Klärung kam es aber nicht, denn der Unfallverursacher sowie seine Begleitung setzten sich wieder in den Wagen und setzten die Fahrt in Richtung "Barbaragebiet" fort. Der Beifahrer des schwarzen BMW informierte daraufhin die Polizei, da sich der Unfallverursacher ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Die Frau konnte den flüchtigen Unfallverursacher wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 165 bis 175cm groß - kräftige Statur - kurze schwarze/dunkelbraune Haare

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und bitte darum sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell