POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/CW/FDS) - Abschlussmeldung zu den Versammlungslagen im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim: Protestaktion der Landwirte

Mühlacker (ots) - Auf Bargeld hatten es offenbar die Diebe abgesehen, die sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte verschafft hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand manipulierte die Täterschaft am Schließzylinder einer Tür des in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes und gelangte so ins Innere. In der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 07:30 ...

