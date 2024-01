Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Wohnung gerät in Brand - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Freudenstadt (ots)

Ein Erwachsener und ein Kind sind am Sonntagmorgen nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war, gegen 09:30 Uhr, in einer Erdgeschosswohnung des in der Ludwig-Jahn-Straße befindlichen Hochhauses eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden. Laut Feuerwehr wurden die beiden Personen, die sich zur Zeit des Brandausbruchs in der Wohnung aufhielten, durch den Rauch im Wohnzimmer darauf aufmerksam. Beim Eindringen in die Wohnung stand das Sofa bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude mit insgesamt 10 Personen evakuiert. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Oberbürgermeister der Stadt Freudenstadt vor Ort. Mit einem Großaufgebot mehrerer Fahrzeuge und rund 50 Feuerwehrleuten war die Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt im Einsatz.

Sabine Maag, Pressestelle

