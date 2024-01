Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher dringen in Gaststätte ein

Mühlacker (ots)

Auf Bargeld hatten es offenbar die Diebe abgesehen, die sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte verschafft hatten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand manipulierte die Täterschaft am Schließzylinder einer Tür des in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes und gelangte so ins Innere. In der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 07:30 Uhr hebelten die Einbrecher zunächst eine Geldkassette sowie mehrere Schubladen auf und entwenden daraus rund 600 Euro Scheingeld. Das Münzgeld wurde von der Täterschaft zurückgelassen. Am Inventar und an der Zugangstür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

