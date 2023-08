HZA-BS: Herzlich Willkommen in der Zollverwaltung! / 36 Anwärterinnen und Anwärter starten beim Hauptzollamt Braunschweig in ein spannendes und sicheres Berufsleben

Hauptzollamt Braunschweig

Am Dienstag, den 01. August 2023, begannen bundesweit etwa 2.000 Menschen ihre Ausbildung im mittleren Zolldienst oder ihr duales Studium im gehobenen Zolldienst. Das Hauptzollamt Braunschweig durfte insgesamt 21 Nachwuchskräfte im mittleren Dienst und 15 Nachwuchskräfte im gehobenen Dienst einstellen und begrüßte sie und ihre Angehörigen zu diesem feierlichen Anlass.

Neben vielen wichtigen informativen Unterrichtungen seitens der Ausbildungsleitung wurden die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner von der Leiterin des Hauptzollamts Braunschweig, Frau Regierungsdirektorin Regine Andreas, zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt und unter Ablegung des Diensteids in den Dienst eingeführt. Im Nachgang durften sie und ihre Angehörigen verschiedene Sachgebiete und Interessenvertretungen des Hauptzollamts kennenlernen und einen ersten Eindruck von der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen gewinnen. In den kommenden Tagen erfolgt für die Anwärterinnen und Anwärter eine vertiefte Vorstellung und Unterweisung, bevor sie ihre ersten Theorieabschnitte antreten dürfen.

Die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner absolvieren eine zweijährige Ausbildung oder ein dreijähriges duales Studium. Beides wechselt sich hinsichtlich Theorie und Praxis ab und baut aufeinander auf. Die Praxis verbringen die Nachwuchskräfte in der Regel in den Liegenschaften des Hauptzollamts Braunschweig, die Theorie findet für den mittleren Dienst im zolleigenen Bildungszentrum in Erfurt und für den gehobenen Dienst in Münster statt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erwartet die Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht dabei von Bekämpfung von Schwarzarbeit oder Drogenschmuggel bis zur Erhebung von Steuern und Verwaltungsaufgaben.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft anbieten. Für eine Einstellung zum 01. September 2024 können sich Interessierte sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst noch bis zum 15. Oktober 2023 beim Hauptzollamt Braunschweig bewerben. Für den gehobenen Dienst gibt es einen weiteren Einstellungstermin zum 01. März 2025. Bewerben kann man sich hierfür bis zum 15. April 2024.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de an. Das Hauptzollamt Braunschweig ist vor dem aktuellen Bewerbungsschluss auch auf vielen Veranstaltungen vertreten, die Sie auf den zuvor genannten Seiten einsehen können. Als nächstes können Sie am 21.08.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr vor dem Haupteingang des Eintracht-Stadions mit uns in Kontakt treten. Dort begrüßen wir unsere Probezeitbeamtinnen und -beamten nach ihren bestandenen Prüfungen und werden zugleich einen Infostand für interessierte Bürgerinnen und Bürger vor dem Stadion während der Dauer der Feierlichkeiten aufbauen.

Für weitere Fragen steht Ihnen ansonsten unser Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Hauptzollamt Braunschweig, Herr Zollamtsinspektor Peter Möbus, zur Verfügung.

Telefon: 0531/1291-1171

E-Mail: bewerbung.hza-braunschweig@zoll.bund.de

