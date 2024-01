Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kompletträder entwendet - Durch Hundebiss verletzt - Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Kompletträder entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr entwendeten Unbekannte 16 Komplettreifen für verschiedene Fahrzeugmodelle der Marke Mercedes Benz, die im Hinterhof eines Firmengeländes gelagert waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 44-Jährige ihren Ford Fiesta am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Bahnhofstraße anhalten. Ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Durch Hundebiss verletzt

Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr führte eine 54-Jährige ihren Hund auf dem Fußweg in Richtung Taufbach - ausgehend von der Hegelstraße - spazieren. Hier musste sie an einer 24-Jährigen vorbeigehen, die ihrerseits ebenfalls einen Hund bei sich hatte. Dieser griff anscheinend unvermittelt den Hund der 54-Jährigen an. Als sie reflexartig versuchte, ihren Hund zu schützen, wurde sie von dem Hund gebissen und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde sie schwer verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen-Wasseralfingen: Feuerwehreinsatz

Ein technischer Defekt an einem VW löste am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Ein 32-Jähriger hatte die Rettungskräfte verständigt, nachdem er aus dem Fahrzeug aufsteigenden Rauch bemerkt hatte. Ein offenes Feuer entstand nicht. Von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Fahrzeug sicherheitshalber mit Schaum besprüht.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 62-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr verursachte, als er mit seinem Volvo auf der Max-Eyth-Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Skoda eines 54-Jährigen auffuhr.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger verursachte am Dienstagvormittag zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Seat beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Tankstellengelände kommend, fuhr eine 66-Jährige am Dienstagmittag gegen 12 Uhr mit ihrem Mercedes Benz auf die Eutighofer Straße ein. Dabei übersah sie den KIA eines 44-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Leinzell: Aufgefahren - 5500 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 30-Jähriger seinen Renault am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Gmünder Straße anhalten. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell