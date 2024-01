Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Einbruch

Im Zeitraum von Montag, 21 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr, wurde in ein Gebäude einer Kirchengemeinde in der Weichselstraße eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie drei Geldkassen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Anschließend verließen sie das Gebäude über die Terrassentür und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

