Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein 73 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses, in dem sich Menschen mit Behinderung befanden, befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr die L 1150 von Breitenfürst in Richtung Schorndorf. Im Bereich einer Linkskurve kam er hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, überfuhr zunächst einen kleinen Baum, streifte einen weiteren Baum und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer sowie einer der Insassen wurden beim Unfall leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Transporter musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Straße musste für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Da zunächst der Verdacht bestand, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, war die Freiwillige Feuerwehr Welzheim mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz. Letztlich konnten sich aber alle Personen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

