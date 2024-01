Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - E-Roller entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Gegen Leitplanke gefahren

Auf Höhe des Aalener Dreiecks auf der B 29 verlor eine 40-Jährige am Montagabend gegen 21 Uhr die Kontrolle über ihren Toyota. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte dann gegen die Leitplanke, wobei ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro entstand. Am Pkw der Unfallverursacherin, die unverletzt blieb, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen: Fußgängerin leicht verletzt

Mit seinem Opel Zafira fuhr ein 41-Jähriger am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in die Fußgängerzone in der Beinstraße, wo er eine 51 Jahre alte Fußgängerin streifte. Diese erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ellwangen: Unfallflucht

Im Rahmen der landesweiten Protestaktionen beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Traktorfahrer am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr auf einem Privatparkplatz in der Max-Eyth-Straße mehrere Bordsteinkanten, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Auf der Landesstraße 2220 zwischen Eigenzell und Schweizerhof setzte eine 64-Jährige zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an, wobei sie übersah, dass ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes Benz bereits zum Überholen ausgeschert war.

Schwäbisch Gmünd: E-Roller entwendet

Am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr entwendeten Unbekannte einen E-Roller der Marke Xiaomi mit dem Kennzeichen 455 EKP 2023, der auf dem Marktplatz im Bereich des Rathauses angeschlossen war. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell