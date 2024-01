Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Protestaktionen

Aalen (ots)

Verkehrsbeeinträchtigungen durch Protestaktionen

Während des heutigen Tages kam es in den drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen, dem Ostalbkreis, dem Rems-Murr-Kreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall vielfach zu Verkehrsbehinderungen. Grund hierfür waren die bereits im Vorfeld angekündigten Protestaktionen der Bauernverbände.

Während die Versammlungen und Aufzüge zu zähfließendem Verkehr im gesamten Präsidiumsbereich führten, kam es insbesondere an den Anschlussstellen zu den Autobahnen A6 und A7, sowie auf den Bundesstraßen zu Rückstau und Verkehrsbehinderungen. Neben diversen Kundgebungen führten die Versammlungsteilnehmer im Zuge der Demonstrationen auch Sternfahrten im gesamten Präsidiumsbereich durch. In Schwäbisch Gmünd machte sich nach einer Kundgebung ein Konvoi mit etwa 400 Traktoren und Lkw auf der B29 auf den Weg nach Aalen und wieder zurück.

Auf der B290 auf Höhe der Anschlussstelle Satteldorf nahmen etwa 1.000 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen an einer dortigen Versammlung teil.

Eine Versammlung in Crailsheim wurde von etwa 500 Teilnehmern mit ihren Traktoren besucht. Circa 300 Traktoren waren auf der B290 im Bereich Ellwangen unterwegs.

Das Polizeipräsidium Aalen war mit starken Kräften im Einsatz und hielt die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich. Die Protestaktionen liefen durchweg friedlich ab, im Rahmen dieser war ein kleiner Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Fichtenau zu verzeichnen. In Ellwangen kam es im Bereich einer Tankstelle zu Flurschäden und Beschädigungen am Straßenbelag durch Traktorfahrer. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen kam es nach bisherigem Kenntnisstand zu keinerlei weiteren Straftaten im Verlauf der Proteste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell