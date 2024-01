POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Opferstockaufbruch

Aalen (ots) - Aalen-Unterkochen: Vor Kontrolle geflüchtet Beamte des Polizeireviers wollten am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr einen Mann in der Aalener Straße kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, bog er mit seinem Audi in die Kocherstraße ab, wobei er sein Fahrzeug stark beschleunigte. Anhaltesignale ignorierte der Autofahrer und fuhr weiter in die Kellersteige. Obwohl in diesem Bereich lediglich 30 km/h ...

mehr