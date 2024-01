Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Rettungseinsatz wegen eines aggressiven Betrunkenen - Unfall

Backnang/Oppenweiler: Autofahrer unter Drogenbeeinflussung

In der Nacht zum Montag wurden von der Polizei Backnang zwei Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. Bei ihnen bestand der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der erste Autofahrer wurde von den Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 23.30 Uhr in der Südstraße angehalten und überprüft. Bei dem 27-Jährigen wurde zudem noch zwei Tütchen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ein weiterer Autofahrer wurde in der Friedhofstraße in Oppenweiler gegen 3 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Auch ihm musste wegen des Verdachts der akuten Drogenbeeinflussung die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem wurden bei den Autofahrern zur Feststellung ihrer Fahreignung Blutuntersuchungen durchgeführt. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Sonntagmorgen gegen 8:15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Aalen und kam im Bereich des Teilers B14 / B29 alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Die 20-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Pkw, an dem ca. 5000 Euro Sachschaden entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Betrunkener beleidigte Einsatzkräfte und leistete Widerstand

Anlässlich einer Veranstaltung kam es am Sonntagmorgen wegen eines Betrunkenen zu einem Einsatz des Rettungsdienstes. Sie wollten den Betrunkenen medizinisch versorgen, der auf der Landesstraße 1040 gelegen haben soll. Wie sich später herausstellte, dies mit ca. zwei Promille Alkohol im Blut. Bei der Versorgung des Betrunkenen war dieser wohl plötzlich aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Als die Polizei hinzugerufen wurde, ging der 21-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu und stieß diese zur Seite. Der betrunkene Mann wurde nun zur Vermeidung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen, wogegen er sich zur Wehr setzte. Zudem beleidigte er beharrlich die eingesetzten Beamten. Auf der Dienststelle angekommen wurde der 21-Jährige im Nachgang von Familienangehörigen abgeholt und mit nachhause genommen. Gegen den 21-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

