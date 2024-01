Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Ilshofen

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Peugeot die L2218 von Schwäbisch Hall kommend und wollte auf Höhe der Arena Hohenlohe nach links auf die L1040 abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Daimler zusammen, der geradeaus weiterfahren wollte. In dem Daimler wurde die 41-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

