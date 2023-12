Polizei Hagen

POL-HA: Tageswohnungseinbruch zur Mittagszeit

Hagen - Boele (ots)

Am gestrigen Freitag, 15.12.2023, gegen 12:20 Uhr meldete sich eine 32-jähriger Zeuge bei der Hagener Polizei und machte Angaben zu einem Wohnungseinbruch in der Nachbarschaft. 2 Männer hatten sich zunächst an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen gemacht und waren so in das Haus gelangt. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach ergriffen diese sofort die Flucht und rannten in Richtung Pappelstraße davon. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte dann festgestellt werden, dass das Haus durchwühlt worden war. Die beiden Männer können von dem Zeugen recht gut beschrieben werden. Beide waren ca. 35 Jahre alt und zwischen 180 und 185 cm groß. Sie hatten kurze, schwarze Haare und trugen einen sogenannten Dreitagebart. Das Erscheinungsbild war arabisch und die Tatverdächtigen trugen dunkle Kleidung und Wollmützen. Ein Täter trug auffällige orangene Handschuhe und einer der Männer führte eine weiß - blaue Tüte der Firma Action mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Hagener Polizei bietet insbesondere zum Thema Einbruchschutz Beratungen und Informationen an und ist über die Rufnummer 02331 9860 erreichbar. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell