POL-KN: Diebe stehlen hochwertige Rennräder (23.09.2023)

(Villingen-Schwenningen / Bad Dürrheim) (ots)

Mehrere exklusive und wertvolle Rennräder gestohlen haben Diebe über das Wochenende in Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim. In der Schwenninger Turnerstraße brachen sie in der Nacht zum Sonntag ein geparktes Auto auf und stahlen daraus zwei Rennräder im Gesamtwert von rund 12.000 Euro. An einem in der Luisenstraße in Bad Dürrheim geparkten BMW mit Schweizer Kennzeichen schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein, entriegelten so das Fahrzeug und entwendeten ein neuwertiges Rennrad der Marke Scott im Wert von über 14.000 Euro. Am Sonntagmorgen klauten unbekannte Täter ein rund 13.000 Euro teures Rennrad, dass der Besitzer für wenige Minuten unbeobachtet in der Salinenstraße abgestellt hatte. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Villingen-Schwenningen, Telefon 07721 601-0 und Bad Dürrheim, Telefon 07726/93948-0, entgegen.

