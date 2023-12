Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot nach Häuslicher Gewalt - 32-Jähriger schlägt seine Partnerin und bedroht sie

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Fall von Häuslicher Gewalt sprachen Polizeibeamte am Donnerstagabend (14.12.2023) in Haspe einem 32-Jährigen Mann eine Wohnungsverweisung und ein Rückkehrverbot aus. Der Polizei wurden, gegen 19.00 Uhr, Streitigkeiten in der gemeinsamen Wohnung des 32-Jährigen und dessen 50-jähriger Partnerin gemeldet. Die Frau sagte den Beamten, dass zunächst ein verbaler Streit entstanden sei, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Dabei schlug der 32-Jährige der 50-Jährigen mehrfach mit der Hand in das Gesicht und gegen den Kopf. Außerdem beleidigte er seine Partnerin und sprach Bedrohungen gegen sie aus. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung, der Beleidigung sowie der Bedrohung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt gegen ihn ein. Außerdem verwiesen Sie ihn für zehn Tage der gemeinsamen Wohnung und sprachen ihm für diese Zeit ein Rückkehrverbot aus. (sen)

