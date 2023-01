LPI-NDH: Kleinbrand

Nordhausen (ots) - Durch Feuerwerkskörper geriet am 31.12.22 um 21:40 Uhr eine Hecke in Mühlhausen, Walkmühlenstraße, in Brand. Die Anwohner versuchten die brennende Hecke selbst zu löschen, was ihnen nicht gelang. Die Feuerwehr Mühlhausen bekam den Brand schnell unter Kontrolle. An der Hecke entstand auf einer Länge von ca. 2 m Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 ...

