POL-HA: Falscher Bankmitarbeiter bucht fünfstelligen Geldbetrag vom Konto einer 82-jährigen Frau ab - Polizeibeamte nehmen Kontakt zur Bank auf und können Überweisung in Teilen stoppen

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Donnerstagnachmittag (14.12.2023) einer 82-jährigen Frau gegenüber am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus, verschaffte sich Zugriff auf das Konto der Frau und führte drei Abbuchungen durch. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser sagte ihr, dass ihm auf deren Konto eine Unregelmäßigkeit aufgefallen sei, bei der es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte. Er ließ der 82-Jährigen per E-Mail einen Link zukommen, den die Frau anklicken sollte. Später stellte die Hagenerin fest, dass insgesamt drei Überweisungen mit einem niedrigen fünfstelligen Gesamtbetrag von ihrem Konto getätigt wurden. Sie alarmierte die Polizei. Den Beamten gelang es durch Telefonate mit der zuständigen Bank, eine der drei Überweisungen zu stoppen. Dabei handelte es sich um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Betruges aufgenommen. Es wird an dieser Stelle erneut ausdrücklich davor gewarnt, fremden Personen am Telefon sensible personenbezogene Daten oder Daten zu Bankkonten herauszugeben. Sollten Sie Zweifel an der Seriosität eines Telefonates oder einer E-Mail haben, so beenden Sie das Gespräch oder reagieren Sie nicht auf die Nachricht. Vergewissern Sie sich im besten Fall persönlich bei Ihren Bankberatern und informieren Sie Familienangehörige, bevor Sie möglicherweise Überweisungen an Betrüger tätigen. (sen)

