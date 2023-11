POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Neustadt (Wied) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind mindestens 2 unbekannte Täter in das "Weiherstübchen" auf dem Campingplatz am Strandweg in Neustadt (Wied) eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten aus der Gaststätte einen Geldbetrag im unteren 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per ...

