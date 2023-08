Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht von alleine bewegt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Knapp einen Meter bewegt wurde ein geparkter Pkw Renault in Orlamünde. Der Fahrzeughalter hatten seinen Pkw in der Bahnhofstraße geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen das Heck des Renault gefahren und beschädigte diesen derart, dass er nicht mehr fahrbereit war. Laut Zeugen habe es gegen 4 Uhr am Dienstagfrüh einen lauten Knall gegeben. Vermutlich handelte es sich hierbei um den Unfallzeitpunkt. Die Ermittlungen laufen.

