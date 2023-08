Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlos im Doppelpack

Jena (ots)

Radlos sind nunmehr zwei Fahrzeuge eines Autohandels in der Jenaer Brückenstraße. In der Nacht vom Montag zum Dienstag begaben sich Unbekannte auf das umfriedete Gelände. Vom Abstellplatz der Fahrzeuge hebelten die Täter mehrere Pflastersteine heraus. Im Anschluss demontierten die Langfinger von zwei Fahrzeugen die Kompletträder. Danach bockten sie die Fahrzeuge auf die Pflastersteine auf. Von einem dritten Fahrzeug wurden zwar die Radbolzen gelockert, den Radsatz beließ man jedoch am Pkw. Mitsamt der Beute von zwei Radsätzen entfernten sich die Täter sodann unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell