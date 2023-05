Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Baum entwurzelt

Unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterlässt Teile der Kennzeichenhalterung

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11. Mai 2023) kam es zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr an der Kapuzinerstraße in Geldern, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein Baum entwurzelt welcher in einem Beet neben der Straße in Fahrtrichtung Ostwall gepflanzt war. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten an der Tatörtlichkeit Teile der Kennzeichenhalterung, welche die Aufschrift eines polnischen Kleindorfs trägt, sicherstellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht nach Zeugen und bittet darum sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell