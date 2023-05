Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Auto kollidiert mit Fahrrad

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Rees-Haldern (ots)

Am Mittwoch (10. Mai 2023) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Wertherbrucher Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Die 28-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Polo war mit ihrem Fahrzeug auf der Wertherbrucher Straße in Fahrtrichtung Hamminkeln unterwegs und nahm dabei einen Radfahrer auf dem rechten Geh-/Radweg war. Bei dem Radfahrer handelte es sich um Kind welches im weiteren Verlauf nach links abbog und die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin des VW Polo konnte eine Kollision mit dem Hinterreifen des Fahrrads nicht mehr verhindern und das Kind stürzte zu Boden. Die 28-jährige stoppte das Fahrzeug und sprach das Kind an. Von einer nahegelegenen Bushaltestelle kamen weitere Kinder zur Unfallstelle und schoben das Rad des Kindes, ein rotes Mountainbike der Marke Giant, zur Haltestelle. Der Junge, welcher gegenüber der Frau über Schmerzen am Knie geklagt hatte, ging mit den anderen Kindern zur Haltestelle und stieg dort in einen Bus ein.

Die Frau konnte den Jungen gegenüber der Polizei wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 10 bis 12 Jahre alt - braune kurze Haare - rotes Giant Mountainbike

Die Polizei sucht den Jungen und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell