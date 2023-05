Geldern (ots) - Am Mittwoch (10. Mai 2023) kam es zwischen 01:30 Uhr und 10:35 Uhr zu einer Unfallflucht an der Vernumer Straße in Geldern. Dabei wurde der graue Opel Zafira eines 67-jährigen Mannes an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen war in einer Parkbucht, mit der Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Geldern, abgestellt gewesen. Die oder der ...

