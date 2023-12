Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall nach Schwächeanfall ++ Rosengarten/Iddensen - Diesel abgezapft

Tostedt (ots)

Unfall nach Schwächeanfall

Auf der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag, 7.12.2023, zu einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Gegen 12:40 Uhr war eine 72-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung B 75 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau einen Schwächeanfall und prallte bei dem Versuch, ihren Wagen noch nach rechts in eine Parkbucht zu lenken, gegen zwei dort geparkte Pkw. Anschließend geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und beschleunigte stark. Der Wagen prallte vor der Ampelanlage in das Heck des schon stehenden Skoda einer 67-jährigen Frau. Anschließend geriet der Mercedes wieder von der Fahrspur ab, prallte gegen eine Straßenlaterne, so dass sich das Heck des Wagens anhob und auf dem Dach eines ebenfalls vor der Ampel stehenden Renault einer 48-jährigen Frau hängen blieb.

Da sie aufgrund der Schräglage nicht selbstständig aus dem Fahrzeug gelangen konnten, wurde der Pkw von der Feuerwehr gesichert und die 72-Jährige sowie ihr 83-jähriger Beifahrer daraus befreit. Beide kamen in ein Krankenhaus. Während die 72-Jährige als leicht verletzt gilt, wurden bei dem 83-Jährigen keine Verletzungen festgestellt.

Auch die Fahrerin des Skoda wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 46-jähriger Fußgänger rettete sich durch einen Sprung zur Seite, als der Mercedes auf das Dach des Renault prallte. Hierbei zog er sich oberflächliche Verletzungen zu.

Die Bahnhofstraße musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden, bis alle Spuren gesichert und die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt waren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 EUR

Rosengarten/Iddensen - Diesel abgezapft

Rund 1500 Liter Dieselkraftstoff haben Diebe in der Zeit zwischen dem 29.11. und 7.12.2023 von einem Baufeld an der Bremer Straße gestohlen. Die Täter hatten dazu einen Container aufgebrochen und anschließend den Kraftstoff abgezapft. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 EUR.

