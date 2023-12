Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randalierer im Rathaus ++ Buchholz - Autokennzeichen gestohlen

Hanstedt (ots)

Aufgrund eines lautstarken Streitgespräches wurde ein Polizeibeamter der Polizeistation Hanstedt am Dienstagmittag auf einen 21jährigen aufmerksam, der sich trotz eines bestehenden Hausverbotes im Rathaus aufhielt. Da sich der Mann nicht freiwillig aus dem Rathaus entfernen wollte wurde er zwangsweise aus dem Gebäude geleitet. Vor dem Rathaus beschädigte der Mann anschließend zwei geparkte Autos. Der Mann wurde dann dem Polizeigewahrsam in Winsen zugeführt. Der Polizeibeamte wurde leicht an der Hand verletzt.

Buchholz - Autokennzeichen gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 03.12.2023, bis Dienstag, 05.12.2023, haben bislang unbekannte Täter von einem VW Golf beide Kennzeichen (HH-AN 5357) gestohlen. Das Auto war in Buchholz, Kamillenweg Ecke Pferdeweg geparkt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell