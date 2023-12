Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streitigkeiten bei Warenübergabe ++ Marxen - Geparktes Auto beschädigt

Rosengarten/BAB 261 (ots)

Streitigkeiten bei Warenübergabe

Am Sonntag, 3.12.2023, gegen 17:40 Uhr, meldete der Disponent einer Spedition, dass sein 49-jähriger Fahrer gerade auf dem Rastplatz Rosengarten-Ost bedroht werde. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zu dem Parkplatz entsandt.

Vor Ort trafen die Beamten auf den 49-jährigen sowie auf zwei 22 und 37 Jahre alte Männer, die späteren Beschuldigten. Nach Angaben des 49-Jährigen sollten die anderen beiden eine Möbellieferung in ihr Fahrzeug übernehmen und dafür den vereinbarten Vertrag vor Ort bezahlen. Aufgrund von Unstimmigkeiten über die Farbe der Möbel kam es jedoch zu Streitigkeiten. Hierbei sei der 49-Jährige von den anderen beiden geschlagen worden. Außerdem soll einer der Männer gedroht haben, eine Pistole aus dem Fahrzeug zu holen.

Gegen die 22 und 37 Jahre alten Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Ihr Fahrzeug wurde durchsucht. Eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen. Während des Einsatzes musste die Einfahrt zum Rastplatz kurzfristig gesperrt werden.

Marxen - Geparktes Auto beschädigt

In der Zeit zwischen Samstag, 2.12.2023, 17 Uhr und Sonntag, 19 Uhr, kam es an der Straße Moorburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Insignia beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug ist in der fraglichen Zeit an der Seite des PKW entlang geschrammt und hat einen Schaden von rund 5000 EUR verursacht. Ein Verursacher hat sich bislang aber nicht bei der Polizei gemeldet.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

