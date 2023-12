Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Grundschulen ++ Welle - Wohnwagen brennt komplett aus

Heidenau/Buchholz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29/30.November 2023, sind bislang unbekannte Täter in die Grundschulen in Heidenau und Buchholz/ Trelde eingebrochen. Der oder die Täter hebelten jeweils rückseitig gelegene Fenster der Gebäude auf, brachen im Inneren mehrere Schränke auf und entwendeten dort einen geringen Wert an Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850

Welle - Wohnwagen brennt komplett aus

Am Donnerstag, 30.11.2023, gegen 01:30 Uhr, geriet in Welle, Am Schützenplatz, die Heizungsanlage eines Wohnwagens aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die drei im Wohnwagen befindlichen Personen konnten diesen unverletzt selbst verlassen. Die Feuerwehren Todtglüsingen, Kampen, Otter und Welle konnten das Feuer zügig löschen. Der Wohnwagen brannte jedoch komplett aus. Als Ursache konnte ein Defekt an der Heizungsanlage festgestellt werden.

