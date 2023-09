POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert unterwegs - Kontrolle verloren

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (11.09.2023, 20.00 Uhr) und Dienstag (12.09.2023, 07.00 Uhr) in eine Werkstatt in Oelde eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude an der Straße Alte Holzstraße und stahlen Werkzeuge. Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

mehr