Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 01.12.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.12.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Kupferdiebstahl

Am Freitagmorgen, zwischen 07:10 Uhr und 07:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Liliencronstraße in Neu Wulmstorf. Hier schnitten sie ein Zaunelement zum benachbarten Firmengelände auf und entwendeten einige dort gelagerte Kupferkabel. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Buchholz i.d.N. - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Samstagnachmittag befuhr eine 80-jährige Fahrzeugführerin den Weg in den Interessentenforst von Seppensen kommend in Richtung Suerhop. Sie nahm ungewöhnliche Geräusche wahr und vermutete daher einen technischen Defekt an ihrem Pkw, hielt an und begab sich hinter das Fahrzeug. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und des Gefälles begann der Pkw zurückzurollen. Die Fahrzeugführerin geriet dabei unter den Pkw, wurde von diesem überrollt und blieb darunter eingeklemmt. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und setzte den Notruf ab. Die Dame konnte durch die Feuerwehr befreit und anschließend mit vermutlich schweren Verletzungen mittels Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der extremen Glätte wurde eine Streuung der Strecke in Auftrag gegeben.

Hoopte - Gebäudebrand

Ebenfalls am Samstagnachmittag ist es in der Hoopter Straße zu einem Gebäudebrand einer für den Winterdienst zuständigen Firma gekommen. Die Bewohner einer angrenzenden Wohnung mussten diese zeitweise verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand frühzeitig unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Schaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf 20000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Stelle - Angriff auf Polizeibeamte

In der Samstagnacht geriet eine größere Personengruppe in einer Bar in Stelle in einen Streit, in dessen Folge es zu mindestens einer Körperverletzung gekommen ist. Es konnte ein 28-jähriger als Täter identifiziert werden. Der 28-jährige Täter entfernte sich im Beisein seines 55-jährigen Vaters zu Fuß und konnte durch Polizeikräfte gestellt werden. Hierbei verhielten sich Vater und Sohn aggressiv und griffen die Polizisten durch Schläge und Tritte an. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und nahmen Vater und Sohn in Gewahrsam. Mehrere Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Hittfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, um 03:05 Uhr, wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw aus dem Landkreis Verden in Hittfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

A7 - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der A7 im Bereich des Horster Dreiecks zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das Paar fuhr mit ihrem Pkw gemeinsam von einer Feier im Bereich Stade nach Hause, als sich während der Autofahrt ein Streitgespräch entwickelte, in dessen Verlauf der Beifahrer während der Fahrt unvermittelt die Handbremse zog und das Fahrzeug so zum Stehen brachte. Mitten auf der Autobahn stieg der Beifahrer aus und lief über alle drei Fahrstreifen, sowie die Gegenfahrbahn in Richtung Seevetal Maschen/Horst. Eine mit ihrem Pkw selbst durchgeführte Suche verlief negativ, sodass die Fahrzeugführerin eine Vermisstenanzeige bei der PI Lüneburg aufgab. Eine daraufhin alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) konnte den Mann dann aufgrund von Schuhspuren auf dem Seitenstreifen im Bereich der Autobahnabfahrt Seevetal Ramelsloh antreffen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

