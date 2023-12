Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht ++ Buchholz - Mehrere Kellerräume aufgebrochen ++ Buchholz - Feuer auf Terrasse

Winsen (ots)

Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am 30.11.2023, gegen 8:40 Uhr, kam es in der Eckermannstraße, in Höhe des Fußgängerüberwegs bei der Alten Stadtschule, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Polizeibeamte befanden sich direkt hinter dem Opel Astra eines 33-jährigen Mannes, der an den Fußgängerüberweg heranfuhr und ohne zu bremsen die Stelle passierte, während eine Frau bereits einen Fuß auf die Fahrbahn gesetzt hatte und im letzten Moment einen Schritt zurück machen musste. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bislang konnte die Frau nicht ermittelt werden. Sie wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Ein Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße ist in der Nacht zum 6.12.2023 von Dieben heimgesucht worden. Mindestens drei Kellerräume wurden von den Tätern aufgehebelt und durchsucht. Ob die Täter auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Buchholz - Feuer auf Terrasse

Am 6.12.2023, gegen 8:25 Uhr, alarmierten Nachbarn eines Hauses an der Margaretenstraße die Feuerwehr. Sie hatten Flammen auf der Terrasse festgestellt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Möbel und die Markise ab. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 EUR.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Bewohnerin kurz zuvor Asche aus dem Kamin auf der Terrasse entsorgt und anschließend das Haus verlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

