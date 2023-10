POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.10.2023.

Peine (ots) - Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrradfahrende im Straßenverkehr". Aufgrund der gestiegenen Unfallzahlen mit beteiligten Radfahrern wurden in Peine tagsüber zwischen dem 04.10.2023 und 06.10.2023 im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle überwiegend mobile Kontrollen von Fahrradfahrenden durchgeführt. Am 04.10.2023 wurde parallel dazu in der ...

mehr