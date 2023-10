Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.10.2023.

Salzgitter, Braunschweig (ots)

Totalentwendung eines Pkw mit anschließender Verfolgungsfahrt, Verkehrsunfall und Festnahme eines Täters.

Burgdorf, Berel, Gartenstraße, 11.10.2023, 03:15 Uhr.

Eine Geschädigte hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie den Diebstahl ihres hochwertigen Pkw festgestellt hatte. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Durch zahlreiche Unterstützungskräfte konnte der Pkw mit Fahrtrichtung Braunschweig lokalisiert werden. Noch im Verlaufe seiner Flucht verunfallte das Fahrzeug offensichtlich alleinbeteiligt in BS-Lehndorf und stieß hier mit geparkten Fahrzeugen und einem Baum zusammen. Der 46-jährige Täter ohne Wohnsitz im hiesigen Zuständigkeitsbereich konnte von der Polizei gestellt werden. Er musste mit Verletzungen in ein örtliches Klinikum gebracht werden. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 60.000 Euro. Weitere Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig.

