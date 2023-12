Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl hochwertiger Werkzeuge

31708 Ahnsen (ots)

bo - Am Samstag, 16.12., kam es in der Schulstraße in Ahnsen zu einem Diebstahl von hochwertigem Werkzeug. Ein Handwerker hatte sein Firmenfahrzeug auf dem Privatgrundstück aufgrund von Ladetätigkeiten unverschlossen abgestellt. In einer kurzen Abwesenheit wurde der Kofferraumdeckel durch eine derzeit unbekannte Person geöffnet und Werkezeug im Wert von über 2.000,00 Euro aus dem Fahrzeug entwendet. Sollte es Zeugen für diese Tat geben, bittet die Polizei Bückeburg um Kontaktaufnahme unter Tel. 05722-2894-0.

