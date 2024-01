Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Unfälle

Crailsheim: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:00 Uhr wurde die Polizei Crailsheim verständigt, da ein Gast in einer Bar in der Schönebürgstraße randaliert hatte und diese offenbar nicht verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten sprachen dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus, welchem dieser jedoch nicht nachkam. Auch nach mehrfacher Aufforderung die Lokalität zu verlassen, weigerte sich der Mann, weshalb die Ordnungshüter ihn letztlich nach draußen bugsieren mussten. Hierbei widersetzte sich der 32-Jähirge. Auch vor der Lokalität war dieser aggressiv und leistete Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die Beamten unflätig. Ihm drohen nun gleich mehrere Anzeigen.

Schwäbisch Hall: Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall auf der B19 Reifenteile fest. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten einen beschädigten Ford Kuga fest, an dessen Steuer ein 29-Jähriger saß. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Mann hatte auf vom Weg von Hessental in Richtung Untermünkheim offenbar mehrere keine Unfälle, bei denen sein Fahrzeug beschädigt wurde. Ihm droht nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf Straße

Beim Einfahren von einem Grundstück auf den Aschenhausweg übersah am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr eine 50-jährige Audi-Fahrerin einen von links aus Richtung Dr.-Max-Bühler-Straße kommenden Ford eines 70-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

