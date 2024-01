Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug aufgebrochen, Unfallflucht, junge Fahrerin verunglückt

Aalen (ots)

Crailsheim-Roßfeld: Auto aufgebrochen

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr hebelten Unbekannte die Ladefläche eines in der Straße Rotebachring geparkten Kein-LKW einer Firma auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Maschinen im Wert von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 480-0.

Satteldorf: Unfallflucht

Vermutlich mit einem Lieferwagen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag gegen 10:50 Uhr auf der Satteldorfer Hauptstraße i Vorbeifahren den Seitenspiegel eines Postzustellungsfahrzeuges der Marke E-Scooter beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Fichtenau: Junge Fahrerin verunfallt

Am Sonntagabend kurz nach 17:00 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem PKW der Marke Mitsubishi von Wildenstein in Richtung Unterdeufstetten unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren PKW, kam damit ins Schleudern und kollidierte letztlich mit einem Betonpfeiler. Dadurch wurde der PKW ausgehebelt und stürzte auf die Seite. Die junge Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zunächst für weitere medizinische Abklärungen in eine Klinik verbracht. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

