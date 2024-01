Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle, Flucht vor Kontrolle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Vor Kontrolle geflüchtet

Beamte des Polizeireviers wollten am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr einen Mann in der Aalener Straße kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, bog er mit seinem Audi in die Kocherstraße ab, wobei er sein Fahrzeug stark beschleunigte. Anhaltesignale ignorierte der Autofahrer und fuhr weiter in die Kellersteige. Obwohl in diesem Bereich lediglich 30 km/h erlaubt sind, fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h. Von der Kellersteige bog das Fahrzeug auf einen Wanderparkplatz ein und fuhr dann querfeldein über eine schneebedeckte abschüssige Wiese davon. Der mutmaßliche Fahrer konnte letztlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen ohne entsprechende Fahrerlaubnis. Am Pkw waren zudem Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Audi gehörten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Jugendlichen gefährdet wurden und auch Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Essingen: In Kindergarten eingebrochen

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Hauptstraße. Der Einbruch wurde am Sonntagmittag bemerkt. Ob Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der Abklärungen. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 31-Jährige am Sonntag verursachte, als sie beim Ausparken mit ihrem Volvo einen in der Max-Eyth-Straße abgestellten Maserati beschädigte.

Bopfingen: Von der Straße abgekommen

Zu schnelles Fahren auf glatter Fahrbahn war die Ursache eines Unfalls, bei dem am Sonntag ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit ihrem Renault Twingo befuhr eine 19-Jährige gegen 16.30 Uhr die B 29 zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch, wo das Fahrzeug nach links von der Straße abkam. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich eine 20-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zu, als sie mit ihrem VW Golf auf der Verbindungsstraße zwischen Hirlbach und Pfahlheim auf glatter Straße von der Fahrbahn abkam. Am Fahrzeug der 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Iggingen: In Wohnhaus eingebrochen

Im Verdiweg wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter brachen zwischen Donnerstag, 28.12. und Montagmorgen, 1.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten und entwendeten zumindest Schmuck. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr einen VW Golf, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Maierhofstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

